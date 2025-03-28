İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli şehit düştü

TRT Haber'e göre, Siyonist Rejim savaşı uçakları Zeytun Mahallesi'ndeki Avad ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda kadın ve çocuklar dahil 14 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin kaldığı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail güçleri Refah’ın doğusundaki Şevke bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktaya saldırarak iki Filistinliyi öldürdü.

Siyonist İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Suheyla beldesinde Buraym ailesine ait eve düzenlediği saldırıda biri çocuk iki kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre Siyonist Rejim güçleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Azbet Abdu Rabbu bölgesi ve Beyt Lahiya’nın kuzeyinde de yoğun ateş açtı.