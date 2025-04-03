ABD Hazine Bakanı'ndan "İran" iddiası

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Washington'da İran'a yönelik ABD yaptırımları ve özellikle petrol ihracatını engelleme çabaları konusunda 16 küresel banka ve federal kolluk kuvvetleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bessent'in iddiasına göre, Donald Trump yönetimi, İran’ın Hamas ve diğer Ortadoğu'daki militan grupları finanse etmesini ve nükleer silah edinme çabalarını engellemek için ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkardı.

ABD'li bakan, "Bu baskı, İran'ın her yıl petrol satışlarından elde ettiği milyarlarca doları da kapsıyor. Tahran, bu gelirleri tehlikeli gündemini finanse etmek ve birçok terörist vekilini ve ortağını desteklemek için kullanıyor" iddiasında bulundu.

Trump, Şubat ayında İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden devreye soktu ve İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirme hedefini sürdürdü.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.