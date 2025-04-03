Rusya'dan İran'ı tehdit eden ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini değerlendiren Zaharova, “İran karşıtlarının askeri güç kullanması yasadışı ve kabul edilemez olur" dedi.

Dışarıdan İran'ın nükleer altyapı tesislerini bombalama tehditlerinin geri döndürülemez bir küresel felakete yol açacağını belirten Zaharova, “Bu tehditler kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Zaharova, ayrıca İran'ın barışçıl şekilde nükleer enerjiye sahip olma hakkının bulunduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.