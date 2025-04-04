İsfahan'a nevruz tatilinde 8,5 milyon ziyaretçi geldi

İsfahan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü'ne göre, Nevruz tatilinde 8,5 milyon kişi kentin turistik, müze ve tarihi yerlerini ziyaret etti.

İranlılar arasında "dünyanın yarısı" adıyla anılan İsfahan kenti, İran'ı ziyaret eden herkesin görmesi gereken yerlerden biridir.

Ülkenin ortasında, Tahran’nın güneyinde Şiraz’ın kuzeyinde yer alan İsfahan, gezginler arasında İran’nın en popüler şehri.

Safavi döneminde (1051 ile 1736 ) özellikle mimari ve kentleşme açısından çok gelişen ve başkent olan şehirde o dönemden kalma çok önemli, geleneksel İran mimarisini yansıtan tarihi yapılar var.