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7 Nis 2025 12:30

Nevruz’un parlayan yıldızı Tebriz: Turizmde rekor kırıldı

Nevruz’un parlayan yıldızı Tebriz: Turizmde rekor kırıldı

İran'da Doğu Azerbaycan, 1404 Nevruz tatilinde 3 milyon 263 bin 410 ziyaretçi ile dikkat çekici bir turizm başarısı elde etti.

İran'da Doğu Azerbaycan, 1404 Nevruz tatilinde 3 milyon 263 bin 410 ziyaretçi ile dikkat çekici bir turizm başarısı elde etti.

Bu yıl da tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bölge, İran’daki en önemli seyahat destinasyonlarından biri olmayı başardı. Tebriz, Culfa ve Kandovan, turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı.

Tarihi Kandovan köyü, 130 binin üzerinde ziyaretçiyle bölgenin en çok ilgi gören turistik mekanı oldu.

Nevruz’un parlayan yıldızı Tebriz: Turizmde rekor kırıldı

Ardından, Culfa'daki St. Stephanus Kiliseleri ve Tebriz Saat Kulesi gibi mekanlar da önemli ziyaretçi akışını çekti.

Nevruz’un parlayan yıldızı Tebriz: Turizmde rekor kırıldı

Doğu Azerbaycan Turizm ve Kültürel Miras Müdürü Ahmed Hamzezad, geçen yıla göre ziyaretlerde %9’luk bir artış yaşandığını belirtti.

News ID 1925802

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