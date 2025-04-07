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7 Nis 2025 11:56

Japonya'da helikopter kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da helikopter kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya’nın güneybatısındaki Nagasaki Eyaleti’nde bir kurtarma helikopterinin denize düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

Japonya’nın güneybatısındaki Nagasaki Eyaleti’nde bir kurtarma helikopterinin denize düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

Kazada 86 yaşındaki bir hasta olay yerinde yaşamını yitirirken, bugün 68 yaşındaki hasta yakını ve 34 yaşındaki bir doktorun da hayatını kaybettiği açıklandı.

Kyodo'ya göre, kazanın yaşandığı sırada helikopterde toplam altı kişi bulunuyordu.

Yetkililer kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor. Helikopterin, hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırmak üzere havalandığı bildirildi.

News ID 1925804

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