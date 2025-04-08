İran’dan Nükleer teknolojide yeni adımlar: Stratejik başarılar tanıtılacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, 9 Nisan “Ulusal Nükleer Teknoloji Günü” vesilesiyle sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, ülkenin yeni nükleer başarılarının Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın katılımıyla tanıtılacağını duyurdu.

İslami, mesajında şunları söyledi:

“Allah’ın izni ve ülkemizin nükleer sanayi ailesindeki uzmanların üstün gayretiyle, bu yıl da 9 Nisan’da, İran’ın nükleer alandaki önemli ve stratejik başarılarını halkımızla paylaşacağız.

Tanıtımı yapılacak başarıların; nükleer yakıt döngüsü, sağlık, tedavi ve tıbbi uygulamalar ile endüstriyel alanları kapsadığını belirten İslami, bu teknolojilerin toplum sağlığı ve halkın yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tanıtım töreni, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.