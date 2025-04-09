İran, 2025 deBlock Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Bu konferans, kripto para ve blockchain alanında bilim üretmek ve uzmanlar, akademisyenler ve teknoloji profesyonelleri arasında ağ oluşturma amacıyla Kripto Para Aylık Dergisi ve Blockchain Araştırma Raporu tarafından kurulmuştur. "BRICS'in Geleceği Blockchain ile" sloganıyla düzenlenecek olan deBlock 2025 Konferansı, geniş bir akademik ve kurumsal ağın desteğiyle gerçekleşecek. Destekçiler arasında BRICS Üniversiteler Birliği, Yüksek Siberuzay Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm ve Kalkınma İşbirliği Merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor. Konferansın politika belirleme, bilimsel süreç ve organizasyon aşamalarında İran'dan ve dünyadan birçok blockchain uzmanı ve teknoloji aktivisti yer alacak.

Son 15 yılda, Bitcoin ve diğer kripto paralar, küresel finans sisteminde büyük bir devrim yaratarak geleneksel bankacılık, yatırım ve yönetişim kavramlarını kökten değiştirdi. Web 3.0'ın hızla gelişmesiyle birlikte, blockchain teknolojisi dünya genelinde önemli fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkardı. Özellikle İran gibi, küresel finans sistemindeki eşitsizlikler ve özel ekonomik koşullar nedeniyle, blockchain teknolojisinin sunduğu merkeziyetsizleştirme yeteneği, bu zorluklara karşı kilit bir çözüm sunma potansiyeline sahip.

Bu konuların daha derinlemesine incelenmesi için, İran'ın ilk akademik blockchain araştırma dergisi olan "Araştırma Bülteni: Kripto Paralar", Allame Tabatabai Üniversitesi, Ülke Bilgisayar Meslek Odası ve diğer seçkin kuruluşların işbirliğiyle 2025 Uluslararası deBlock Konferansı'nı düzenliyor. Bu etkinlik, hukuk, ekonomi, iş dünyası ve teknoloji alanlarının önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek blockchain'in dönüştürücü potansiyelini ele almayı hedefliyor.

"deBlock" adı (finansal kısıtlamaların kaldırılması anlamına gelir), bu etkinliğin misyonunu yansıtıyor: finansal engelleri aşmak, bireyleri güçlendirmek ve İran'da blockchain temelli yenilikleri teşvik etmek.

Araştırmacılar, politika yapıcılar ve blockchain sektöründeki aktörler, İran ve dünya için daha adil ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek üzere işbirliği yapmaya davet ediliyor.4

Makale Gönderim Şartları:

- Makaleler İngilizce olmalı ve ISC formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır.

- Son gönderim tarihi: 12 Mayıs 2025

- Değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 22 Mayıs 2025

Ödüller ve Tanınma:

- Seçilen başarılı çalışmalar, toplam 12 ETH (Ethereum) değerinde ödül ve resmi sertifikalarla ödüllendirilecektir.

- Konferansta öne çıkan makaleler, uluslararası indekslerde tescillenerek konferans bildiri kitabında yayınlanacaktır.

- En iyi araştırmacılar, Tahran'da düzenlenecek iki günlük konferans etkinliğine katılmak üzere davet edilecektir.

Başvuru Süreci:

- Kayıt ve makale gönderimleri, resmi web sitesi www.deblocksummit.org üzerinden yapılacaktır.

- Makalelerin İngilizce yazılması ve 22 Ordibehesht 1404 (12 Mayıs 2025) tarihine kadar gönderilmesi zorunludur.