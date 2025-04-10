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10 Nis 2025 21:45

Fransa, İran ile anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladı

Fransa, İran ile anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladı

Fransa Dışişleri Bakanı, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İran'la anlaşmaya varılmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediklerini ifade etti.

El Cezire'nin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Jean-Noel Barrot'nun Amerikalı mevkidaşı Mark Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Paris'in İran ile anlaşmaya varılması yönündeki tüm çabalara desteğini vurguladığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barrow ile Rubio, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar, Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD'nin yeni gümrük tarifeleri konularını ele aldı.

Taraflar ayrıca, ele alınan konularda Washington ile Avrupa Birliği arasında koordinasyonun önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, İran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri çatışmanın kaçınılmaz olacağı yönündeki iddiasının ardından geldi.

News ID 1925909

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