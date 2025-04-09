ABD: İran’la doğrudan görüşme olmazsa Wietkoff Umman’a gitmeyebilir

Amerikan Washington Post gazetesi, adını açıklamayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un Umman aracılığıyla İran’a doğrudan müzakere talebini ilettiğini aktardı.

Haberde, bu talebin karşılanmaması durumunda ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Wietkoff’un planlanan Umman ziyaretinin iptal edilebileceği öne sürüldü.

ABD’li yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, Wietkoff’un ekibinin İran’a doğrudan görüşme isteğini ilettiğini ve bu görüşmelerin cumartesi günü yapılmasının planlandığını belirtti. Aynı yetkili, “İran’la kapsamlı bir anlayış ve diyaloga ihtiyacımız var. Artık İran’ın bizi kandırmasına izin vermeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, birkaç ABD’li yetkiliye dayandırılarak, Wietkoff’un Tahran’dan resmi bir davet alması halinde İran’a gitme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

Washington Post’a göre, Trump’ın İran’la doğrudan görüşmelerin başlayabileceğine dair sinyalleri, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tepkilerini dengelemek amacıyla verilmiş olabilir.

Gazeteye konuşan kaynaklar, bu hamlenin Trump yönetiminin Netanyahu üzerindeki kontrolünü koruma stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürdü.