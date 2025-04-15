Devrim Lideri, hükümet üyelerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün, hükümet üyeleri, milletvekilleri, yargı mensupları ve bazı kurum yetkilileriyle bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, yeni yıl münasebetiyle bugün, hükümet üyeleri, milletvekilleri, yargı mensupları ve bazı kurum yetkilileriyle bir araya geldi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün, hükümet üyeleri, milletvekilleri, yargı mensupları ve bazı kurum yetkilileriyle bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
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