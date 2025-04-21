ABD'den Yemen'e yeni saldırı: 12 şehit, 30 yaralı

El Cezire'nin haberine göre, ABD, Siyonist rejime destek amacıyla Yemen'in çeşitli bölgelerini hedef alıyor.

Dün akşam saatlerinde başkent Sana'nın Şaûb bölgesindeki "Furva halk pazarı" ve çevresi ABD'ye ait savaş uçakları tarafından hedef alındı.

İlk belirlemelere göre 3 sivil şehit olurken, 12 kişi de yaralandı. Ancak ilerleyen saatlerde bu sayı 12 şehit ve 30 yaralıya yükseldi.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan saldırısında Furva Mahallesi'nde çok sayıda sivil hedef alındı, şehit ve yaralı sayısı artabilir" denildi.

Aynı gün içinde ABD, Sana'nın kuzeyinde yer alan Harf Sufyan ilçesi başta olmak üzere Ensarullah'ın kontrolündeki farklı bölgelere de hava saldırıları düzenledi.