İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Cidde havalimanına indi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Cidde'de düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

İİT Toplantısı'nın amacı, Gazze'deki insani felaketi ele almak, sivil halka insani yardım ulaştırmasını sağlamak ve ayrıca İsrail rejiminin Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme planının hukuki ve siyasi boyutlarını incelemektir.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantının 25 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenleneceğini duyurdu.

Garipabadi, bu zirvenin bakanlar seviyesinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Garipabadi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı'na Gazze'de devam eden insani "felakete" ilişkin olağanüstü toplantı düzenleme çağrısında bulunduğunu söyledi.