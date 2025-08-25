Rus gazının İran'a sevkiyatı yakında gerçekleşecek

Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Gazprom ile neredeyse tüm sorunların çözüldüğü için İran'ın yakın gelecekte Azerbaycan üzerinden Rus gazı almaya başlamayı umduğunu söyledi.

Celali "Bunun yakında gerçekleşmesini umuyoruz. Şu anda Gazprom ile görüşüyoruz ve neredeyse tüm sorunlar çözüldü. Ancak fiyat konusunda ortak bir zemin bulmamız gerekiyor. Bu sorun da çözülürse, her şey yoluna girecek," dedi.

Daha önce Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Azerbaycan'ın mevcut altyapısı üzerinden İran'a ilk Rus gazı teslimatlarının 2025 gibi erken bir tarihte, yılda 1,8 milyar metreküpe kadar bir hacimle başlayacağını söylemişti.