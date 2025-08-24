Ayetullah Hamanei'den ''Ulusal Birlik'' vurgusu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, masum İmamların sekizincisi olan İmam Rıza’nın (a.s) şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla bir grup İran vatandaşı ile bir araya geldi.

Burada İran halkına hitaben bir konuşma yapan Ayetullah Hamanei, İran’a dayatılan son savaşta ağır yenilgiye uğrayan düşmanların İran milletinin, yetkililerin ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin güçlü duruşu ve ulusal birliğini anladığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, ''Düşmanlar İran milletinin ve İslami düzenin savaş yoluyla diz çökmeyeceğini de fark etti. Bu nedenle şimdi ülkede anlaşmazlık yaratmaya çalışıyorlar. Buna karşı tüm halkımız, yetkililer, söz sahibi kişiler ve yazarlar ulusal birliğin çelik kalkanını var gücüyle korumalıdır’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, ''Herkes, ülke için hizmet sunan yetkililere ve özellikle elinden geleni yapan Cumhurbaşkanı'na destek olmalıdır.’’ diye konuştu.