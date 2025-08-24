İsrail'in Yemen saldırısında şehit ve yaralı sayısı açıklandı

Arap medyasına göre İsrail rejiminin savaş uçakları, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi.

Yemen Sağlık Bakanlığına göre, Siyonistlerin sivil altyapıyı bombaladığı hava saldırısında 2 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.

İsrail rejimi medyası, Sana'ya düzenlenen saldırılarda 50'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Siyonist rejimin hava saldırısında akaryakıt depoları ve iki enerji santrali hedef alındı.

Geçtiğimiz hafta da şehirdeki büyük bir elektrik santrali Siyonist rejim tarafından hedef alınmıştı.