ABD ile doğrudan müzakere iddiasına yalanlama

İran devlet televizyonuna konuşan bir kaynak, Roma'da İran ile ABD arasında doğrudan müzakere yapıldığı yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak, "Basın mensuplarına müzakere odasına girmesine izin verilmiyor, dolayısıyla müzakere ile ilgil bu tür haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

El Arabiya gibi bazı medya kuruluşları, İran ile ABD arasında Roma'da doğrudan görüşmeler yapıldığına dair haberler servis etmişti.

El Şark gazetesinin Roma muhabiri Hiba Nasr'ın iddiasına göre, ABD ve İran heyetleri Roma'daki Umman Büyükelçiliği'nde aynı odada bulunuyor.