UAEA Başkanı Grossi İran-ABD görüşmelerine katılmayacak

İran ve ABD arasında Umman’ın arabuluculuğunda sürdürülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu, bugün Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nın Roma’ya varmasıyla başladı.

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İtalya’nın başkenti Roma’da dolaylı olarak yürütülen İran-ABD görüşmelerine katılmayacağını belirterek, görüşmelerde sadece İran, ABD ve Umman heyetlerinin yer aldığını söyledi.

'İran-UAEA Başkanı görüşmesi gündemde değil'

İranlı kaynak, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı geçen hafta Tahran'daydı ve İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde çeşitli konuları etraflıca ele aldı. Roma'da İran-UAEA Başkanı görüşmesi gündemde değil." diye konuştu.