İran'dan İtalya'daki dolaylı görüşmelere ilişkin açıklama

İran ile ABD arasında Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapılan dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, İran ile ABD arasında yapılan dolaylı müzakereleri "yapıcı ve faydalı" olarak değerlendirdi.

Bekayi, "Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında bugün yapıcı bir atmosferde faydalı görüşmeler gerçekleştirildi.

İki taraf, önümüzdeki birkaç gün içinde teknik düzeyde dolaylı görüşmelere yeniden başlamayı, ardından da önümüzdeki cumartesi günü üst düzey müzakereciler düzeyinde görüşmeleri sürdürmeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.