Erakçi'den "müzakere" yorumu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ile ikinci tur dolayılı müzakereler hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Erakçi paylaşımında, "Roma'daki nispeten olumlu atmosfer, olası bir anlaşmanın ilke ve hedefleri üzerinde ilerleme kaydedilmesini sağladı. İran'da birçok kişi için nükleer anlaşmanın artık yeterli olmadığını anlattık. Onlar için nükleer anlaşmadan geriye kalanlar sadece "öğrenilen dersler"dir. Ben şahsen bu görüşe katılıyorum." ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca, "Önümüzdeki günlerde konunun detaylarının incelenmesi amacıyla uzman görüşmeleri başlayacak. Ondan sonra daha iyi karar verebiliriz. Şimdilik iyimser olmak yerinde olabilir, ancak çok dikkatli olmak gerekiyor." diye kaydetti.