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20 Nis 2025 09:13

ABD: İran ile ikinci tur görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlandı

ABD: İran ile ikinci tur görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Roma'da gerçekleşen İran ve ABD arasındaki ikinci tur görüşmelerde belirgin ve kayda değer ilerlemeler sağlandığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, El-Meyadin kanalına verdiği demeçte, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen İran ve ABD arasındaki ikinci tur görüşmelerde belirgin ve kayda değer ilerlemeler sağlandığını vurguladı.

Sözcü, iki tarafın müzakerelere gelecek hafta devam etme konusunda anlaştığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Umman’ın bu görüşmelerin zemininin hazırlanmasındaki kolaylaştırıcı rolüne övgüde bulunarak, Maskat’ın bu diplomatik süreci kolaylaştırmaya yönelik çabalarına teşekkür etti.

News ID 1926190

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