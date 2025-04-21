İran Yargı Erki Başkanı Çin'de

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve beraberindeki heyet Çin'in Hangzhou kentine ulaştı.

Muhsini Ejei, Hangzhou Havalimanı'nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı.

Ejei'nin Çin ziyareti çerçevesinde Hangzhou kentinin ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesine katılacağı ifade edildli.

Ejei, zirve marjında bir dizi ikili temaslarda bulunacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’undan fazlasını kapsayan bir örgüttür.

Bünyesinde iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve nükleer güce sahip dört üyenin bulunduğu dünyanın en büyük bölgesel işbirliği ve güvenlik örgütüdür.