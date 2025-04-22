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22 Nis 2025 10:15

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 14 kişi şehit oldu

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 14 kişi şehit oldu

Siyonist rejimin gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi şehit düştü.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi şehit düştü, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi şehit oldu.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

News ID 1926247

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