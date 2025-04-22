İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 51 bin 266'ya çıktı

Arap medyasına göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu şehit ve yaralı sayısına ilişkin günlük istatistik raporu paylaştı.

Açıklamada, Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 60 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail rejiminin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1890 Filistinlinin şehit edildiği, 4 bin 950 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İşgal ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 51 bin 266'ya yükseldi.