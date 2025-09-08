https://tr.mehrnews.com/news/1930117/ 8 Eyl 2025 08:31 News ID 1930117 Ekonomi Ekonomi 8 Eyl 2025 08:31 İran'da dolar kuru bugün kadar? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 102 bin 680 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 102 bin 980 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1930117 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar kuru bugün kadar? İran'da dolar fiyatında son durum ne? Ekler İran Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru
yorumunuz