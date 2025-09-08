  1. Ekonomi
İran'da dolar kuru bugün kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 102 bin 680 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 102 bin 980 tümen seviyesinden işlem gördü.

