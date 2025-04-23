İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul ve çevre illerden hissedilen şiddetli deprem sonrası açıklama geldi.

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde ve 6.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Silivri açıkları olarak duyurdu.

3.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." ifadelerini kullandı.