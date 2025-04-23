  1. Türkiye
23 Nis 2025 14:25

İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş açıklama

İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş açıklama

İstanbulda meyadan gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Naci Görür'den uyarı geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul ve çevre illerden hissedilen şiddetli deprem sonrası açıklama geldi.

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde ve 6.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezini Silivri açıkları olarak duyurdu.

3.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." ifadelerini kullandı.

News ID 1926301

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler