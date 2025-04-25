Tahran Cuma Namazı Hatibi'nden "müzakere" açıklaması

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd’in imametinde kılındı.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in vefatı dolayısıyla Vatikan yetkililerine ve tüm Hristiyan alemine, özellikle İran’daki Hristiyan toplumuna başsağlığı diledi.

İran ile ABD arasında başlatılan dolaylı müzakerelere değinen Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, bu müzakerelerin, özellikle 2018 yılında ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle yaşanan deneyimlerin ardından, ihtiyat, dikkat ve şüpheyle ilerlediğini belirtti.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, son yıllarda ABD'nin baskılarına gerekçe yapılan İran’ın barışçıl nükleer programına da değinerek, maksimum yaptırımların geri dönüşünün İran’ı zorlasa da, Batı’nın vaatlerine güvenmeden ülkenin tüm potansiyelinden yararlanarak ekonomik darboğazlardan çıkılması gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd ayrıca, İran Dışişleri Bakanı'nın müzakerelere ilişkin tutumuna işaret ederek, hukuki güvencelerin müzakere sürecini kolaylaştırabileceğini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Roma’da düzenlenen ikinci tur dolaylı görüşmelerin ardından yaptığı resmi açıklamada, müzakerelerin amacının İran’ın nükleer silahlardan arınmış, aynı zamanda tüm yaptırımlardan kurtulmuş olmasını sağlayan, adil ve sürdürülebilir bir nükleer anlaşmanın imzalanması olduğunu bildirdi. Bu açıklamada ayrıca İran’ın barışçıl enerji sanayisini geliştirme hakkını koruması gerektiği vurgulandı.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Maskat’ın bu resmi açıklamasının, iki taraf arasında önemli bir rol oynadığını ve İran İslam Cumhuriyeti’nin stratejik yönelimine uygun olarak müzakerelerin doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini ifade etti.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, “İran’ın stratejisi, İslam Devrimi Lideri’nin fıkhi ve siyasi görüşleri doğrultusunda İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğini açıklığa kavuşturmaktır” dedi.