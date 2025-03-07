Tahran Cuma Namazı Hatibi'nden Türkiye'ye eleştiri

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, hutbelerinin bir bölümünde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı’na hakaret ettiğine değinerek, “Herkes, Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı'na yaptığı hakareti gördü. Bu iki ders verir ve ilk ders şudur; Amerika'nın kuklalarının kaderi böyle olur” dedi.

Ayetullah Hatemi, konuşmasının devamında, “Amerika'ya kukla olan herkes, bu davranışın onlara da yapılmayacağını bilsin. Bunun için Amerika'ya kölelik etmelerini bırakmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın yanlış açıklamaları hakkında da şunları söyledi:

“Türkiye Dışişleri Bakanı, İran'ın bölgesel politikalarından vazgeçmesini istemiş. Bizim politikamız iyi komşuluk politikasına dayanmaktadır, biz komşularımızla çatışmaya girmeyi amaçlamıyoruz ve bu, anayasa metnimizde de yazılıdır. Bu tür açıklamalar iyi komşuluk politikasına aykırıdır. Bu açıklamalar kesinlikle onlara zarar verecek”

Ayetullah Hatemi, Türkiye’ye hitaben, "Şu an dünyada herkes görüyor ki siz Suriye’ye müdahale ediyorsunuz ve savaş için asker gönderiyorsunuz. Utanmazca İran'a müdahale etmemesini söylüyorsunuz? Ancak kendiniz bunu yapıyorsunuz. Türkiye Dışişleri Bakanı bu tür açıklamaları savunmak yerine açık bir şekilde özür dilemeli ve artık böyle açıklamalar yapmayacaklarını belirtmelidir. Bu, onlar için çok daha faydalı olacaktır" ifadelerinde bulundu.