Tahran Cuma Namazı Hatibi: ABD ile doğrudan müzakere bize yakışmaz

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Sıddıki, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile müzakere konusuna değinen Hüccet'ül İslam Sıddıki, Devrim Lideri’nin, “Müzakere yapılırken, insan karşı tarafın üzerine taahhüt ettiği şeyleri yerine getireceğinden emin olmalıdır" ifadesine dikkat çekerek, “Müzakereye davet etmek ve müzakere yapma söylemi, halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. ABD Başkanı, nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) çekildi ve onu parçaladı” dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ABD’nin İran'a, İslam'a, inançlara ve inançlı halkımıza karşı bir düşmanlık beslediğini belirterek, "ABD Başkanı'nın doğrudan müzakere yapma iddiaları bir aldatmacadır ve doğrudan müzakere bize yakışan bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Başından itibaren İran inisiyatifi elinde tutmuştur. Onlar müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmasını istiyorlardı, fakat biz Umman'ı seçtik. Farklı konularda bizimle müzakere etmek istediler, ancak İran yöneticileri sadece bir konuyu kabul etti, o da nükleer meseledir" dedi.