Şehit Recai Limanı'ndaki yangının yüzde 80'i kontrol altına alındı

İran Kriz Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şehit Recai Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada şu ana kadar yangının yüzde 80'inin kontrol altına alındığı, önümüzdeki saatlerde hava filosunun desteği ve itfaiyecilerin çabalarıyla son kalan noktaların da tamamen söndürüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda, tüm devlet kurumları ve yardım kuruluşları, tam bir koordinasyon içinde hareket ederek yangının tamamen söndürülmesi ve bu olayın zararlarının azaltılması için gerekli tüm kaynakları seferber etmekle yükümlü kılındı. Cumhurbaşkanının olayla ilgili sürekli takipleri devam etmektedir.