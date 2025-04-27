Bender Abbas'taki patlamada yaralanan 972 kişi taburcu edildi

Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Cemile Selimizade, Şehit Recai Limanı’ndaki patlama sonrasında toplam 1205 yaralının kabul edildiğini, bunlardan 972 kişinin ayakta tedavi edilerek ya da kısa süreli yatışla tedavi edilip taburcu edildiğini açıkladı.

Selimizade, "Bu olayda yaralanan 1205 kişiden 223 kişi halen hastanelerde tedavi altında. 6 kişi tedavi için eyalet dışındaki hastanelere sevk edildi. Sevk edilenlerden 4 kişi, ağır yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybetti. Şu ana kadar 972 kişi ise tedavi edilip taburcu edildi" dedi.