Şehit Recai Limanı’ndaki yangında hangi mallar yandı?

İran Gümrük İdaresi, Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlama ve yangınla ilgili yaptığı açıklamada, ihraç ürünleri olan zift (katran) ve parafin dolu konteynerlerin yandığını ve yangının halen devam ettiğini bildirdi. Ayrıca ithal edilen bazı kimyasal madde yüklü konteynerlerin de yangından etkilendiği kaydedildi.

İran Gümrüğü’nden yapılan açıklamaya göre, limanda yangını söndürme çalışmaları sürerken, hava yoluyla yangının kontrol altına alınması ve aynı anda sızıntıların önlenmesi için ilk müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ayrıca vinçler yardımıyla konteynerlerin olay yerinden ayrılması için operasyonlar devam etmekte.

Açıklamada, hasar gören ithal konteynerlerin kimyasal maddeler içerdiği, ihraç konteynerlerin ise zift ve parafin içerdiği ve bu maddelerin yanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Şu anda limanda devam eden yangının esas nedeni, bu konteynerlerde bulunan zift ve parafin maddeleridir.

Dün, İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Adalet Başkanı Mücteba Kahramani, Şehit Recai Limanı’ndaki patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı.