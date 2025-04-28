Pezeşkiyan: Karabağ, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, toplantısında “Devrim Lideri'nin selamini size iletiyorum. Burada, Azerbaycan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım buradaki ziyaretimiz ve uzmanlar arasında önceden yapılan görüşmeler sonucunda imzalanacak anlaşmalar, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde daha büyük adımların başlangıcı olur.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca İran ve Azerbaycan heyetlerinin ortak toplantısında yaptığı açıklamada, “Karabağ, Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Buradaki varlığımız ve birlikte bulunan değerli dostlarımız, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek, birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev ise toplantıda “İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyoruz Şüphesiz ki, ilişkilerimizin geliştirilmesi iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecektir.

Umarım İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının özel talimatları ve önerileri doğrultusunda, ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanırız.” şeklinde konuştu.

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