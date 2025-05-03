İran'ın tam nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkı vardır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Genellikle müzakerenin temel unsurlarına ilişkin argümanları medya aracılığıyla sunmaktan kaçınırım" dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Ancak söylemek istediğim şu ki: Yalanların tekrar edilmesi, temel gerçekleri değiştirmez. İran, NPT’nin kurucu imzacılarından biri olarak, tam kapsamlı nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına sahiptir. Ayrıca, NPT üyesi olup uranyumu zenginleştiren ve nükleer silahları tamamen reddeden birkaç ülke daha vardır. Burada İran dışında bazı Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Erakçi, aşırı tutumlar ve kışkırtıcı söylemlerle başarı şansının yok edildiğini belirterek, "Geçerli ve kalıcı bir anlaşma mümkün; gereken tek şey kararlı bir siyasi irade ve adil bir bakış açısıdır" diye kaydetti.