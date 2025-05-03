Erakçi, Guterres ile İran-ABD müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Antonio Guterres'e, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumu ile bu müzakerelerin bir sonraki turunun planlanmasına yönelik Umman’ın girişimleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Erakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda yaratılan yapay sorunun çözümünde diplomatik yolu seçmesinin sorumlu bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, bu sürecin ilerlemesi için karşı tarafın ciddi irade ve gerçekçilik göstermesinin gerekli olduğunu belirtti.

Erakçi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye olarak yükümlülüklerini yerine getirirken, İran halkının barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden faydalanmasını istediğini, bunun da zenginleştirme gerektirdiğini vurguladı.

Erakçi, geçmişteki olumsuz tecrübeler ve tarafların taahhütlerine uymamasına atıfta bulunarak, dengeli, adil ve kalıcı bir uzlaşmaya varılmasının, ilgili tarafların NPT ile çelişen ve yasal çerçevenin dışında kalan söylemlerden kaçınmasına ve yaptırımların etkili bir şekilde sona erdirilerek İran’ın ekonomik olarak fayda sağlamasına dair güvence verilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Bakan Erakçi, ayrıca, ABD yetkililerinin çelişkili söylem ve eylemlerinin, İran halkına yönelik tehditler ve yaptırımların devam etmesiyle birlikte, diplomasi yolunun ciddiyetine dair güvensizlik ve şüpheyi artırdığını ifade etti.

Erakçi, son bir yıl içinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile birkaç tur görüşme yapıldığını belirterek, İran’ın Avrupalı taraflarla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu yineledi ve bu üç ülkenin mevcut anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik yapıcı bir yaklaşım benimsemelerini umduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin gelişmeleri yenilikçi tutumu nedeniyle İran Dışişleri Bakanı'na teşekkür etti ve bu sürecin sonuç alınana kadar devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Guterres ayrıca, İran'daki Şehit Rəcai Limanı’ndaki patlama nedeniyle başsağlığı ve taziyelerini yineledi.