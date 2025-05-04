İngiliz polisi dört İran vatandaşını gözaltına aldı

İngiltere Terörle Mücadele Polisi, Cumartesi günü sözde bir terör saldırısını önleme bahanesiyle beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan dördünün İran vatandaşı olduğu bildirildi.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Londra’nın batısı, Manchester, Rochdale ve Stockport bölgelerinde yürütüldü.

Gözaltına alınan şahısların; Swindon’da 29 yaşındaki bir erkek, Londra’nın batısında 46 yaşındaki bir erkek, Stockport’ta 29 yaşındaki bir erkek, Rochdale’de 40 yaşındaki bir erkek ve Manchester’da başka bir erkek olduğu belirtildi.

Şu ana kadar olayla ilgili daha fazla ayrıntı kamuoyuyla paylaşılmadı.