Pakistan, Hindistan bayraklı gemilere limanlarını kapattı

India Today’e göre, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de bir grup turiste yönelik saldırının ardından Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerilimin artması üzerine, Pakistan bugün karşılık olarak ülke limanlarını Hindistan bayrağı taşıyan gemilere kapattı.

“Dawn” gazetesinin haberine göre, bu karar Pakistan’ın “deniz egemenliğini, ekonomik çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak” amacıyla alındı.

Pakistan Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hindistan bayrağı taşıyan hiçbir geminin Pakistan limanlarına girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Limanlar Kurumu’nun bağlı olduğu Pakistan Denizcilik Bakanlığı da, Pakistan gemilerinin Hindistan limanlarına girişinin yasaklandığını ve herhangi bir istisnanın duruma göre değerlendirileceğini açıkladı.

Bu karar, Hindistan’ın Pakistan’dan ürün ithalatını yasaklamasına karşılık olarak alındı.

