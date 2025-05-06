İran'dan Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Hudeyde Limanı ve Yemen’in diğer altyapılarına yönelik askeri saldırısını şiddetle kınayarak bunu açık bir suç ve uluslararası hukukun ilkelerinin ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Yemen'deki liman, sanayi ve yerleşim tesislerine yönelik saldırılarının ABD'nin desteği ve katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu saldırıların açık bir kanun tanımazlık ve BM Şartı'nın devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Bekayi, İslam ülkelerinde ABD ve Siyonist rejim tarafından sürdürülen katliam ve yıkım sürecinin durdurulması için uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin etkili harekete geçmesini istedi.

Sözcü Bekayi, bölgedeki güvensizliğin yayılmasının önlenmesinin tek yolunun, Gazze’deki soykırımın ve Siyonist rejimin işlediği suçların sona erdirilmesi ve bu rejim suçlularının cezasız kalmasının son bulması olduğunu vurguladı.