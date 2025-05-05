Yemen'den İsrail'e uyarı: Tersine göçü hızlandıracağız

Şahab haber ajansına göre; Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esad, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

''Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejim için sürprizleri var.'' diyen Esad, Yemen'den gelecek saha sürprizlerinin "yakını ve uzağı şaşırtacağını" ve işgal altındaki topraklardan tersine göçü tetikleyebileceğini dile getirdi.

Esad, "Büyük sürprizleri sahaya bırakacağız. ABD destekli Siyonist rejim saldırganlığını durdurup Gazze'deki halkımıza yönelik ablukayı kaldırmadığı sürece, yaklaşan olaylar Allah'ın izniyle işgal altındaki Filistin topraklarından tersine göç dalgasını harekete geçirecektir." dedi.

İsrail'e yönelik hava ablukası kararının "şaka veya medya propagandası olmadığını" vurgulayan Esad, şüphecilere Yemen'in İsrail limanlarına uyguladığı deniz ablukasının ardından Eilat Limanı'nın akıbetini izlemelerini tavsiye etti.

El-Esad, "Ben Gurion Havalimanı ve işgal altındaki diğer havalimanları da Ümmü'r-Raşraş (Eilat) Limanı gibi olacak," uyarısında bulundu ve İsrail'in Yemen'e yönelik tehditlerinin, Gazze'ye destek verme rolünden vazgeçiremeyeceğini belirtti.