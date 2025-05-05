İranlı genç halterci Hüseyin Yazdani dünya şampiyonu oldu

Peru'da düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda İran'ı temsil eden halterci Hüseyin Yazdani dünya birincisi oldu.

Yezdani, bu sabah podyuma çıkarak önce koparma (snatch) dalında 144 kg kaldırarak Ermeni Hovhannisyan (150 kg) ve Rus Karaev (147 kg) ardından üçüncü sıraya yerleşti ve bronz madalya kazandı.

Ancak silkme (clean and jerk) dalında Yezdani rakiplerine açık fark attı. İlk hakkında 180 kg’yi başarıyla kaldırarak liderliği aldı, ardından 190 kg kaldırarak üstünlüğünü perçinledi. Böylece Ermenistan ve Rusya temsilcilerine 11 kiloluk fark atarak, hem silkmede hem de toplamda iki altın madalya kazanıp dünya şampiyonu oldu.