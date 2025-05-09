ABD Savunma Bakanı'nın Tel Aviv ziyareti iptal edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gelecek hafta işgal altındaki Filistin topraklarına yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiği belirtildi.
Siyonist gazeteci Amichai Stein sosyal medya hesabından Pete Hegseth’in gelecek hafta Tel Aviv'e yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiğini paylaştı.
ABD Savunma Bakanı'nın, Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yapmayı planladığı seyahate eşlik etmek için Tel Aviv ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü.
Trump’ın 13 Mayıs’ta başlayacak Ortadoğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.
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