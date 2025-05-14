Hamas ile ABD arasında doğrudan görüşmelerin yeni ayrıntıları

Hamas liderlerinden biri, Şubat ayından bu yana ABD ile doğrudan temasların sürdüğünü açıkladı.

Bu görüşmeler, ABD Başkanı’nın esir işleri özel temsilcisi Adam Boehler ve Hamas’a yakın kişiler arasında yapıldı. Görüşmelerin başlatılmasına Filistinli iş adamı Beşar el-Masri arabuluculuk yaptı.

Görüşmelerde, özellikle ABD’li-Siyonist esir Edan Alexander’ın serbest bırakılması ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi gibi konular masaya yatırıldı. Hamas, Alexander’ın serbest bırakılması karşılığında 250 Filistinli esirin salıverilmesini talep etti. ABD, savaşın durması için bu tür bir takas önerisini gündeme getirdi.

Görüşmelerin sonunda, bir kalıcı iletişim kanalı kuruldu ve bu kanal üzerinden ilerleyen süreçte iletişim sürdü. Ayrıca, Katar ve Mısır’ın bu sürece destek verdiği belirtildi.

Son olarak, ABD’nin Filistinli tarafı ikna etmeye çalışırken, İsrail’in bu görüşmelere engel olduğu, Boehler’a yönelik baskıların arttığı ifade ediliyor.