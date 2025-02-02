Irakçi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'le görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahan'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Hacıyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile siyasi, ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda sosyal medyada paylaşımda bulunarak, "Tahran ziyareti kapsamında İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştüm. Görüşmede, Bakü'de yapılan görüşmelerin devamı olarak iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduk ve Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun önemini özellikle vurguladık" diye belirtti.

Hikmet Hacıyev, Tahran temasları kapsamında İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin bilimsel araştırma merkezleri ve sosyo-politik düşünce taşıyıcıları arasında işbirliği ve karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi konuları vurgulandı.

Hacıyev ve beraberindeki heyet resmi temaslar için dün İran'a geldi.