Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman yolcusu

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Umman'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Sanayi, ''Sayın Pezeşkiyan, Umman Sultanı'nın daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Maskat'a resmi ziyarette bulunacak'' dedi.
İran ile Umman arasında tercihli ticaret, karşılıklı yatırım desteği, gümrük işbirliği ve ikili ilişkiler için yol haritası anlaşmalarının imzalanacağını kaydeden Sanayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Maskat ziyareti sırasında iş forumuna katılırken Umman'da yaşayan İran vatandaşlarıyla buluşacağını belirtti.
Sanayi'nin paylaşımında, ''İran ile Umman arasındaki güven örnek teşkil ediyor.'' ifadesi kullanıldı.
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