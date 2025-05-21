  1. Siyaset
21 May 2025 16:45

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman yolcusu

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın davetlisi olarak iki günlük resmi ziyaret için önümüzdeki günlerde Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Umman'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Sanayi, ''Sayın Pezeşkiyan, Umman Sultanı'nın daveti üzerine 26-27 Mayıs tarihlerinde Maskat'a resmi ziyarette bulunacak'' dedi.

İran ile Umman arasında tercihli ticaret, karşılıklı yatırım desteği, gümrük işbirliği ve ikili ilişkiler için yol haritası anlaşmalarının imzalanacağını kaydeden Sanayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Maskat ziyareti sırasında iş forumuna katılırken Umman'da yaşayan İran vatandaşlarıyla buluşacağını belirtti. 

Sanayi'nin paylaşımında, ''İran ile Umman arasındaki güven örnek teşkil ediyor.'' ifadesi kullanıldı.

News ID 1927081

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler