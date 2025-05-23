Finlandiya'da Rus sınırına yakın bölgede tatbikat

Karelya Kılıcı 25 Tatbikatı, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri ​​arasında sınırdaki Kymenlaakso bölgesinde gerçekleştirilecek. Tatbikata İngiliz ve Amerikan askeri personelinin yanı sıra yaklaşık 700 askeri teçhizat da katılacak.

Rusya, son yıllarda NATO'nun batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyette bulunduğunu bildiriyor.

Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov, daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada, Helsinki'nin Nisan 2023'te NATO'ya katılmasının ardından ulusal tatbikatların sayısını artırdığını ve 2025 için 115 tatbikat planlandığını belirtmişti.

Kaynak: Sputnik