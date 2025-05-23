İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler başladı

İran ile ABD arasındaki 5. tur dolaylı müzakereler, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başmüzakereci Steve Witkoff başkanlık ediyor.