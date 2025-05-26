Trump'tan Netanyahu’ya “İran” mesajı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, dün işgal altındaki Kudüs kentinde Siyonist Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan ABD'li bakan, Netanyahu ile ABD'nin İran'la yürüttüğü müzakereler hakkında samimi bir görüşme yaptığını söyledi.

Fox News'e konuşan Noem, “Başkan Trump beni buraya özellikle başbakanla müzakerelerin nasıl gittiği ve birlik içinde kalarak bu sürecin sonuçlanmasına izin vermemizin ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmam için gönderdi.” dedi.

İran ve ABD heyetleri geçtiğimiz hafta Roma'da beşinci tur görüşmelerini gerçekleştirdi.