Pezeşkiyan, Umman'ın aktif arabuluculuk rolünü takdir etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Maskat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Umman ile işbirliğini tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bölgenin durumuna dair Pezeşkiyan, ''Müslümanların onuru için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. İki ülke bölge halklarının refahı ve ilerlemesine yardımcı olacak kapasiteye sahip; Böylesi durumda hiçbir yabancı güç Müslümanları ezemez.'' dedi.

Pezeşkiyan, Umman yönetiminin Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdir etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman hükümetinin ABD ile dolaylı müzakereler sürecindeki aktif ve yapıcı rolüne değinerek, "Dost ve kardeş ülke Umman'ın müzakerelere arabuluculuk çabalarını takdir ediyor, bu sürecin olumlu sonuçlarla tamamlanmasını umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Umman'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki stratejik konumune dikkat çeken Pezeşkiyan, İran'ın Umman'a tam olarak güvendiğini söyledi.

Umman Sultanı da ülkesinin müzakere sürecini özenle takip ettiğini belirterek, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin başarısını bölge başarısı olarak değerlendiriyoruz'' diye konuştu.