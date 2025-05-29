  1. Siyaset
29 May 2025 10:47

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Tacikistan'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Tacikistan'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade’nin daveti üzerine Duşanbe'ye gitti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ulaştı.

Arif'i Uluslararası Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Başbakanı Kohir Resulzade karşıladı.

Arif iki günlük Duşanbe ziyareti çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ve Başbakanı Kohir Resulzade ile bir araya gelecek.

İranlı yetkili, Tacikistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Tacikistan, İran İslam Cumhuriyeti için aynı dili konuşan bir dost ülkedir ve bu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi, İran'ın dış politika ilişkilerinin en önemli önceliklerinden biri." dedi.

News ID 1927274

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler