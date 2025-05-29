İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Tacikistan'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ulaştı.

Arif'i Uluslararası Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Başbakanı Kohir Resulzade karşıladı.

Arif iki günlük Duşanbe ziyareti çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ve Başbakanı Kohir Resulzade ile bir araya gelecek.

İranlı yetkili, Tacikistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Tacikistan, İran İslam Cumhuriyeti için aynı dili konuşan bir dost ülkedir ve bu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi, İran'ın dış politika ilişkilerinin en önemli önceliklerinden biri." dedi.