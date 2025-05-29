İran: Tacikistan'la çok iyi ilişkilerimiz var

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in Duşanbe'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tacikistan Başbakanı Kohir Resulzade ile görüştü.

Ardından Arif ve Resulzade'nin huzurunda İran ile Tacikistan arasında çeşitli alanlarda 4 işbirliği anlaşması imzalandı.

Muhammed Rıza Arif, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran-Duşanbe ilişkilerinin ''çok iyi seviyede" olduğunu belirtti.

Tacik mevkidaşı ile görüşmenin ''verimli'' geçtiğini anlatan Arif, iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri ''mükemmel'' olarak nitelendirdi.

İran'ın Tacikistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Arif, ''Bölgesel ve küresel konularda Tacikistan ile ortak görüşe sahibiz. Bölgesel ve küresel platformlardaki iyi işbirliğimizin diğer alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.'' diye konuştu.

Arif iki günlük Duşanbe ziyareti çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek.

İranlı yetkili, Tacikistan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Tacikistan, İran İslam Cumhuriyeti için aynı dili konuşan bir dost ülkedir ve bu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi, İran'ın dış politika ilişkilerinin en önemli önceliklerinden biri." dedi.